موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب إنجلترا مع سلوفاكيا مساء اليوم الأحد في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا على ملعب فيلتينس أرينا.

صعد منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر بعد تصدره مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في مباراة والتعادل في مباراتين آخرتين.

حيث انتصر منتخب إنجلترا على صربيا بهدف نظيف، قبل أن يتعثر بالتعادل مع منتخبي الدنمارك بنتيجة 1-1، وسلوفينيا سلبيا دون أهداف.

فيما صعد منتخب سلوفاكيا بعد تأهله كأفضل ثوالث من المجموعة الخامسة، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراة والتعادل في أخرى، وخسارة مباراة.

وأنتصر منتخب سلوفاكيا على بلجيكا بهدف نظيف في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام اوكرانيا بهدفين لهدف، ثم تعادل مع رومانيا بهدف لمثله، ليجمع 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا:

تنطلق مباراة إنجلترا و سلوفاكيا، في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات بي أن سبورتس.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أكد أن لوك شاو غير جاهز لكن ربما يشارك أمام سلوفاكيا غدا الاحد في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وشارك شاو في المران حيث يتطلع الإنجليزي لتسجيل مشاركته الأولى مع الأسود الثلاثة منذ إصابته في اوتار الركبة في منتصف فبراير الماضي.