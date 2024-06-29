يورو 2024.. مدرب إنجلترا يؤكد عدم جاهزية شاو أمام سلوفاكيا

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا اليوم السبت أن لوك شاو غير جاهز لكن ربما يشارك أمام سلوفاكيا غدا الاحد في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

ويعود المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة)، بقيادة جاريث ساوثجيت، لملعب فيلتينس أرينا في جيلسنكيرشن كمتصدر للمجموعة الثالثة لبدء مبارياته في الأدوار الاقصائية.

وتدرب الـ26 لاعبا في معسكر الفريق ببلانكنهاين اليوم السبت، قبل أن يتوجه المنتخب الإنجليزي إلى شمال الراين فيستفاليا.

كما شارك شاو في المران حيث يتطلع لتسجيل مشاركته الأولى مع الأسود الثلاثة منذ إصابته في اوتار الركبة في منتصف فبراير الماضي.

كما شارك كيران تريبيير في المران، بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب أمام سلوفاكيا غدا الأحد، بعدما اشتكى من آلام في ربلة الساق.

وقال ساوثجيت "لوك لا يبدو أنه متاح للمشاركة منذ البداية، لكننا سنتحدث مع الجهاز الطبي لمعرفة ما إذا كان بمقدوره المشاركة إذا خاض بعض التدريبات الأخرى أولا".

وبشأن فيل فودن وتريبير وباقي اللاعبين قال ساوثجيت "نعم كلهم في حالة جيدة".