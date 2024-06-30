عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الطعامة"

أطلق النجم عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "الطعامة"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما طرحها منذ أسبوعين، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة.

تفاصيل أغنية الطعامة

وأغنية الطعامة للهضبة عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، وألحان عزيز الشافعي، وميكس ماستر أمير محروس، من إنتاج شركة ناي.

عمرو دياب

حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي



من ناحية أخرى، يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في مراسي الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة، وألبومه الأخير.

على صعيد آخر، تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "التريند" خلال الفترة الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، وخصوصا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب يصفع شاب من جمهوره بالقلم

وظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي إحدى الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كانوا يرحبن به ويريدون التقاط الصور التذكارية معه أيضا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.



إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح

ويعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.

