اكتشاف فائدة جديدة لشرب القهوة.. ما علاقة الجلوس لأكثر من ٦ ساعات يوميًا؟

أثبتت دراسة صينية حديثة، أن شرب القهوة يوميًا يحمي من الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة، أي لأكثر من ست ساعات يوميًا، حيث إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقيّم الفوائد الصحية المحتملة للقهوة في مواجهة خطر الوفاة المرتبط بالجلوس لفترات طويلة.

فوائد القهوة

ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert، اكتشف باحثو الدراسة أن شرب القهوة قد يخفف من الارتباط بين نمط الحياة المستقر وزيادة معدلات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات لأسباب مختلفة.

هذا الاكتشاف كان مفاجئًا نظرًا لأن الدراسات السابقة أشارت إلى أن ممارسة الرياضة بمفردها قد لا تكون كافية لمواجهة الآثار السلبية للجلوس الطويل، مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من ثماني ساعات يوميًا يواجهون خطرًا متزايدًا للوفاة بجميع الأسباب، وكذلك الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنةً بأولئك الذين يجلسون لأقل من أربع ساعات يوميًا. ومع ذلك، كانت النتائج الأكثر إثارة للاهتمام أن الضرر المرتبط بالجلوس ظهر فقط لدى "البالغين الذين لا يستهلكون القهوة".

أما أولئك الذين يعيشون نمط حياة خامل ويشربون القهوة، فقد انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن كمية القهوة التي يتناولونها يوميًا. والأكثر من ذلك، فإن الأشخاص الذين يشربون أكثر من فنجانين ونصف من القهوة يوميًا يواجهون خطرًا أقل للوفاة الناتجة عن جميع الأسباب، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة ويجلسون لأكثر من ست ساعات يوميًا.

على الرغم من أن الدراسة لم تقدم تفسيرًا واضحًا للأسباب الكامنة وراء هذا التأثير الوقائي المحتمل للقهوة ضد الأضرار المرتبطة بالجلوس، إلا أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن شرب القهوة يرتبط بحياة أطول وأكثر صحة. كما تبين أن الكافيين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فإن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي قد تعزز من عملية الأيض وتقلل من الالتهابات.

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لاستكشاف أسرار القهوة بشكل أكبر، مشيرين إلى أن القهوة قد تحمل فوائد صحية أكبر مما نعتقد حاليًا.