لماذا يوصي الأطباء بتناول الكرز الأحمر عن الأصفر؟

تعتبر أنواع الكرز متنوعة من حيث اللون والطعم، حيث تشمل الألوان الأحمر الداكن والبرتقالي والأصفر والأبيض، وتختلف الفوائد الصحية لهذه الأنواع تبعاً لمكوناتها.

فوائد الكرز الأحمر

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو ، يشير الخبراء إلى أن الكرز الأحمر يتميز بكونه يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز مقارنة بالكرز الأصفر، مما يمنحه مذاقًا أكثر حلاوة.

لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يفضلون الأطعمة الأقل حلاوة بتناول الكرز الفاتح اللون، بينما يمكن لعشاق الأطعمة الحلوة الاستمتاع بالكرز الأحمر.

من الجدير بالذكر أن الكرز الأحمر يحتوي على مستويات عالية من بيتا كاروتين، وهو مضاد قوي للأكسدة. تزداد هذه النسبة كلما كان الكرز أكثر احمرارًا.

لكن، بشكل عام، جميع أنواع الكرز تحتوي على كميات جيدة من بيتا كاروتين، مما يجعلها فعالة في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك، يُعتبر الكرز مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ضرورية للحفاظ على الصحة العامة. هذا التركيب الغذائي يجعل الكرز خيارًا ممتازًا لتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض.

بشكل عام، يمكن القول إن الكرز بكل ألوانه يقدم فوائد صحية متعددة. بينما يوفر الكرز الأحمر مذاقًا حلوًا ومضادات أكسدة قوية، يقدم الكرز الفاتح خيارات أقل حلاوة مع فوائد غذائية مشابهة. الخيار في النهاية يعتمد على التفضيلات الشخصية والاحتياجات الغذائية الفردية.