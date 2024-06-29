بسبب الطقس الحار.. مشروبات تزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية

كشفت أخصائية التغذية يوليا تشيخونينا، في الطقس الحار يجب شرب المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن، وفي الحرارة من الضروري مساعدة الجسم على الحفاظ على توازن الماء والكهارل، لأنه يفقد الكثير من المعادن من خلال العرق بسبب الجفاف هناك خطر سماكة الدم وزيادة الجلطات الدموية في الحرارة .

وفي الطقس الحار، من المرغوب فيه تناول المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن: فهي ستسمح لك بتعويض الخسائر في الحرارة بسرعة والحفاظ على توازن الماء والكهارل يمكنك، على سبيل المثال، استخدام أقراص "فوارة" مع مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

كما أوصت يوليا تشيخونينا بإرواء العطش بالمياه المعدنية، مما يساعد الجسم على تجديد المعادن المستهلكة (مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم) وعند اختيار المياه المعدنية، يجب عليك تناول المياه التي تحمل علامة "مياه المائدة" أو "مياه المائدة الطبية".

ومن المشروبات التي ينبغي تناولها لتجنب تجلط الدم في الحر، شملت تشيخونينا أيضا الماء مع الليمون أو النعناع أو الريحان، فضلا عن مشروبات الحليب الطبيعي المخمر والزبادي الخالي من السكر.

ووصفت الخبيرة المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والصودا المحلاة بجميع أشكالها بأنها ضارة للغاية في الطقس الحار، وأكد الخبير أن استخدامها يزيد فقط من خطر الإصابة بجلطات الدم بسبب فقدان السوائل وسماكة الدم.

ما هي الجلطات الدموية؟

الجلطات الدموية هي كتل من الدم تشبه الهلام وعندما تتكوّن استجابةً لتعرض الجسم لجرح أو أي إصابة أخرى، فإنها تساعد على وقف النزف عن طريق إغلاق الوعاء الدموي المصاب. وهذا النوع من الجلطات الدموية يساعد في شفاء الجسم.

لكن قد تتكون بعض الجلطات الدموية داخل الأوردة دون سبب واضح ولا تذوب بطريقة طبيعية. وقد تتطلب هذه الجلطات تدخلاً طبيًا، خاصةً إذا تكوّنت في الساقين أو الرئتين أو الدماغ ويوجد عدد من الحالات المَرَضية التي تؤدي إلى تكوُّن هذا النوع من الجلطات الدموية.

تتكون الجلطات الدموية نتيجة زيادة سُمك بعض المواد في الدم مكونةً كتلة شبه صلبة وقد تحدث هذه العملية بسبب التعرض لإصابة وفي بعض الحالات تحدث داخل الأوعية الدموية دون التعرض لإصابة واضحة.

بمجرد تكوّن هذه الجلطات، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم وتسبب الضرر وهناك مجموعة متنوعة من العوامل والحالات التي يمكن أن تسبب جلطات الدم المزعج