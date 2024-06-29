رئيس جهاز مدينة الشروق: حملة تستهدف النباشين ولجنة لمتابعة إزالة المباني

صرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المباني المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الأولى بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل تكلفة الإزالة.

وأضاف عبدالمقصود، أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت أيضاً من إيقاف مخالفة بناء بأحد العقارات بالحي الأول شرق، تمثلت في الشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وتم التحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توجيه حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية للتصدي للنباشين أسفرت عن التحفظ على 6 مركبات "تروسيكل" خاصة بالنباشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قام مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية بالمدينة، للوقوف على أعمال الزراعة والنظافة والإشغالات والمخالفات، حيث تم تفقد بعض مجاورات المرحلتين الأولى والثانية، للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وشملت الجولة المرور على منطقة (٥٠ / ٢٩٠ فدان) بالإسكان الاجتماعي، وأسفرت عن رصد بعض الإشغالات بسوق المجاورة ١٣ بالمرحلة الثانية، وعلى الفور تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.