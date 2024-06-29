قنص واستيلاء على طائرة.. القسام تنشر مشاهد عملياتها بحي تل الهوى بغزة

قنص 3 جنود والاستيلاء على طائرة تجسس، ضمن مشاهد نشرتها صفحة الإعلام الحربي لكتائب القسام، خلال تصدي مقاتليها لقوات العدو المتوغلة جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

وظهر في الفيديو قنص 3 جنود إسرائيليين، ودك مواقع عسكرية بقذائف الهاون، كما تم الاستيلاء على طائرة تجسس إسرائيلية.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.