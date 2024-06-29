30 يونيو.. الطيران المدنى.. 11 عاماً من التحديات والإنجازات

2024.. أفضل مستويات الخدمة للركاب.. واستمرار التطوير وحصد الاعتمادات الدولية للمطارات المصرية

مصر للطيران الأولى أفريقياً والثانية عالمياً ضمن أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم.. من حيث التطور وتحسين الخدمات

2023.. المطارات نقلت 47 مليون راكب بزيادة 28% مقارنة بـ2022.. والحركة الجوية لأكثر من 365 ألف رحلة جوية بزيادة 23%

تحديث أسطول مصر للطيران والنجاح فى تجاوز خسائر ما قبل ٢٠١٣.. ومنافسة شرسة فى سوق النقل الجوى

افتتاح مطارات جديدة وتحديث القديمة وتطوير المنظومة الأمنية وفقاً للنظم العالمية بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه

شبكة أقمار صناعية لـ٢٢ محطة و٨ خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو

تركيب منظومة الرادارات لتأمين الأجواء المصرية بتكلفة ٣٠٥ ملايين دولار

تولى أول مصرى مديراً إقليمياً لـ«الأيكاو» فى ٢٠١٦

مصر تحصد منصب المدير الإقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بالجامعة العربية

مصر عضواً بالمجلس التنفيذى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى الرصد الجوى والهيدروليكى

أكاديمية الطيران المصرية تحقق الريادة فى التدريب بالشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات «EASA» و«ICAO»

مصر تحصد شهادة التميز الـ«ICAO» فى السلامة الجوية

مشروعات استثمارية وخطة استراتيجية لتخفيف تداعيات «كورونا» على صناعة النقل الجوى

أحد عشر عاما مضت من عمر الحبيبة مصر منذ قام الشعب المصرى بثورته فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.. تلك الثورة التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنها كانت لحظة فارقة فى تاريخ الوطن العريق الذى يثق أنه سيعبر الأزمات الدولية الراهنة ويواصل بلا توقف مسيرة بناء الدولة.. ومع مرور ١١ عاما على ثورة 30 يونيو علينا يا سادة.. أن نذكر دائما وأبدا العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا نعمة الوطن التى نحمد الله عليها ليل نهار نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب فى القوات المسلحة والشرطة ونقول لأسرهم وذويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء فى قلوبنا وفى وجدان هذا الوطن الأصيل الذى أبداً لا ينسى فضلهم.. 30 يونيو من أمجد أيام أمّتنا العريقة وسيبقى خالدا فى وجداننا جيلا بعد جيل.. ثورة 30 يونيو لحظة فارقة اختار فيها المصريون مستقبلا يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم.

واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شرٍّ ودمار أرادت النَّيل من وطننا، ثورة 30 يونيو ما زالت هى نبراس عملنا وشعاع النور.. واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنّا عليه من بعد الله بصمود أسطورى لشعب عظيم.. مضينا فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.. لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية أمرا فى غاية الصعوبة الوطن يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغى إلا الصالح العام.. وفى الطيران المدنى فهم العاملون قبل القيادات والقيادات قبل العاملين أنه لا مجال فى هذا الوطن لمتخاذل أو متهاون أو متنازل عن تقدم هذا الوطن الذى يعافر من أجل الخروج من شرنقة التفتيت والضياع إلى نور الوحدة والتقدم وكان ما أراده الرئيس من رجاله بالطيران المدنى وكان ما انتظره من قياداته وعامليه فكانت الإنجازات شعارا لعبور تحديات جمة مر بها القطاع وما زال يمر.. وفى السطور التالية ترصد «نافذة على المطار» حكاية قطاع اسمه الطيران المدنى كصورة من صور حكى عنها «السيسى» أنه إذا أراد فعل وإذا فعل أبهر العالم، فلنحكِ معا حكاية حصاد إنجازات وتحديات الطيران المدنى خلال أحد عشر عاما من ثورة ٣٠ يونيو المجيدة..

يعتبر قطاع الطيران من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يساهم بشكل أساسى فى تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومى لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.. وتمثل خدمة نقل الركاب والبضائع أحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للوفاء بحاجة الإنسان إلى التنقل سواء للعمل أو الترفيه.

أوضاع قطاع الطيران قبل يونيو 2013

طيار منتصر مناع

عاش الطيران المدنى سنوات عجافاً منذ ثورة يناير ٢٠١١ شهد فيها انخفاض إيرادات مصر للطيران خلال العام المالى «2013/2014» لتصل إلى 7.16 مليار جنيه وتحقيق عجز بمقدار 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف نزيف خسائر مصر للطيران وتحديث أسطولها، وانخفاض عدد الركاب خلال العام المالى «2013/2014» ليصبح 4.8 مليون راكب ومعامل الامتلاء 8.62٪ وهو أقل حوالى 5٪ عن العام المالى 2012/2013..

توقف إنشاء مبنى ركاب «2» بمطار القاهرة، وتوقف إنشاءات مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، وتوقف مشروع رفع كفاءة مطار شرم الشيخ، وتوقف عملية رفع كفاءة الممر الرئيسى بمطار النزهة، والافتقار إلى الاستثمار فى التدريب وصعوبة إيجاد قيادات مدربة.

إنجازات عالمية

محمد سعيد محروس

وبعد أن قامت ثورة يونيو أولى القائمين على أمر الوطن الطيران المدنى اهتماما خاصا كان وراء نجاح القطاع وقتها وتجاوزه بسرعة فائقة للإرهاصات التى يمر بها وبدأت الإنجازات العالمية تدق أبواب مصر عبر بوابة الطيران المدنى.

ففى مارس ٢٠١٦ أعلنت منظمة الطيران المدنى الدولية «الأيكاو» نتائج الاختبارات التى تمت على مدار الأشهر الماضية للمتقدمين لشغل وظيفة المدير الإقليمى لمكتب المنظمة بالقاهرة والتى أسفرت عن فوز «محمد عبدالرحمن على رحمة» من بين عشرات المتقدمين من الدول العربية والأوروبية ليكون «أول مصرى يشغل هذا المنصب منذ افتتاح المكتب بالقاهرة عام 1953».. ويؤكد هذا الاختيار مكانة مصر على المستوى الدولى فى مجال الطيران المدنى.

كما حصدت مصر منصب المدير الإقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بجامعة الدول العربية والتى تولاها المهندس «محمد إبراهيم شريف» ومقرها المملكة المغربية.. كما نجحت وزارة الطيران فى استضافة مؤتمر «الافكاك» والذى وجد إقبالا كبيرا من ممثلى القارة السمراء والمسئولين عن شركات الطيران الأفريقية والتى تناولت التعاون فى مجال النقل الجوى وعمل اتفاقيات لتسهيل حركة نقل الركاب بين مدن أفريقيا وتم انتخاب «هانى العدوى» من مصر سكرتيرا عاما لمنظمة الافكاك.. كما نجحت الوزارة فى تحقيق سياسة اتسمت بالتوازن والاعتدال فى مجال تطوير منظومة الملاحة الجوية مستعينا بالخبرة الروسية.. وفى مجال تقييم تأمين المطارات استعانت بالخبرة البريطانية وفى مجال دعم أسطول مصر للطيران تم الاستعانة بـ«البوينج الأمريكية» و«الإيرباص الأوروبية» مما يعنى انفتاحا متوازنا ومتزنا لصالح مصرنا الحبيبة.. كما نجحت الوزارة فى تمثيل مشرف لمصر فى استضافة ضيوف «المؤتمر الاقتصادى» الذى عقد بشرم الشيخ.. و«مؤتمر الكوميسا» الذى عقد أيضاً بشرم الشيخ.. هذا بالإضافة إلى قدرتها على العبور من الخسائر إلى الربحية بشركتيها القابضتين..

تحديات وكوارث

أمانى متولى

وفى عهد وزير الطيران الأسبق شريف فتحى استطاعت وزارة الطيران القفز فوق تحديات وكوارث اصطدم بها القطاع وكان هو أول ضحاياها ومنها سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى أكتوبر ٢٠١٥ ثم سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس فى مياه البحر المتوسط مايو ٢٠١٦.. وتوقف السياحة الروسية وقتها.. ولكن وبدعم كامل من الرئيس السيسى لوزارة الطيران استطاعت الوزارة القفز قفزات عالية جدا شهدها العالم أجمع وكانت وراء بدء عودة السياحة الإنجليزية وكان يتم التحضير لعودة السياحة الروسية لولا جائحة كورونا.. ونجاح الطيران فى القفز فوق تلك المحنة كان وراء ثقة الرئيس والذى أهدى الطيران المدنى وقتها ٥ مطارات تساعد فى النهضة والتنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ومن هذه الإنجازات..

بروتوكول فى السلامة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى والاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا) فى مجال السلامة والتدريب وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية للطيران المدنى للارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى.

شهادة «الأيكاو»

كما حصلت مصر على شهادة التميز من المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO فى مجال السلامة الجوية لتحقيق مصر معدل يفوق متوسط المعدل العالمى.

تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات

مهندس يحيى زكريا

تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة وتحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية مما ساهم فى احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.. ويبلغ عدد المطارات المصرية 27 مطارا دوليا ومحليا منهم مطاران بنظام الـB.O.T هما مرسى علم والعلمين.. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حوالى 30 مليون راكب سنوياً وقد تم خلال السنوات الأخيرة افتتاح مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر بعد توسعته لاستيعاب ٩٠٠ راكب فى الساعة بدلا من ٣٠٠ راكب عند افتتاحه فى ٢٠١٩..

التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى

كما تم افتتاح التشغيل الرسمى لمطار العاصمة الدولى على مساحة 16 كيلومترا مربعا وصمم وأنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية.. ويقع مطار العاصمة الدولى بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة الإدارية الجديدة كما يبعد حوالى 30 كيلومترا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولى ويربط المطار بين طريق القاهرة والسويس عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام المرورى.

افتتاح مطار برنيس الدولى

افتتح الرئيس السيسى فى شهر يناير 2019 مطار برنيس الدولى الذى يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين ويعزز من زيادة الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم بتكلفة 430 مليون جنيه.. واستقبل المطار فى شهر يونيو ٢٠٢١ أول رحلة لمصر للطيران تصل إلى مطار برنيس الدولى.. قامت وزارة الطيران المدنى بالعديد من الإجراءات من أجل تعظيم العائد لها ورفع كفاءة الأصول وزيادة قيمتها بالتطوير المستمر وإقامة مشروعات جديدة تساهم فى تنظيم واستيعاب حركة الركاب وتحويل المناطق غير المستغلة لأنشطة تجارية تحقق عوائد جيدة وشملت هذه الإجراءات:

رفع كفاءة المطارات

مجدي اسحاق

رفع كفاءة مطارات برج العرب وشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وبورسعيد ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.. وبلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوى نحو 305 ملايين دولار كما تم إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية

محمد موسي

تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ومنها تطوير منظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة وتدبير أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة والتى تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب وتحسين أداء المنظومة الأمنية بوجه عام على النحو التالى:

استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

التأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها.. وتفعيل تعليمات الأمن والسلامة لمناطق انتظار الطائرات. واستغلال ما تم توريده من أجهزة ومعدات (المرحلة الأولى لتدبير الأجهزة الأمنية) وهى عبارة عن أجهزة (الكشف عن البضائع - الكشف عن الحقائب الكبيرة/ الصغيرة - الكشف عن أثر المتفجرات - بوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمنى وتقديم خدمة أمنية مميزة حظيت على إجماع دولى بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

تطوير أنظمة الملاحة

عزت متولي

تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة، سيتم إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة بغرض استخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة (الاتصالات - الملاحة - الرادارات) من خلال إنشاء شبكة أقمار صناعية مكونة من محطة مركزية بمركز القاهرة للملاحة الجوية وعدد (21) محطة أقمار صناعية بالمواقع الخارجية.

تطوير مصر للطيران

وليد سليمان

وضعت الشركة القابضة لمصر للطيران رؤية استراتيجية لتطوير الشركة تعتمد على اختيار القيادات الشابة المؤهلة والنهوض بالعنصر البشرى من خلال تعظيم روح الانتماء واستكمال خطة تطوير أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركة القابضة.. وتستهدف مصر للطيران الوصول بحجم أسطولها إلى 80 طائرة خلال عام 2020 فى إطار خطتها الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية بعد تسلم الطائرات الجديدة التى تم التعاقد عليها خلال العامين الماضين.

فقد تسلمت مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-900 «طائرة الأحلام - وهناك تعاقد على طائرتين من نفس الطراز كما تسلمت عدة طائرات من طراز إيرباص A220-300 من أصل 12 طائرة متعاقد عليها بالإضافة إلى تسلم عدة طائرات من طراز A320neo من أصل 15 طائرة متعاقد عليها.. كم انضم 300 طيار جديد مؤخرا للشركة تزامنا مع زيادة أسطول الشركة.

وقامت الشركة القابضة لمصر للطيران فى نوفمبر العام 2019 بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية «إكسبريس» إلى مصر للطيران للخطوط الجوية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة بحيث يتم إنهاء عمل قطاع عمليات إكسبريس فى يونيو 2020 بعد بيع آخر طائرة لديها من طراز إمبراير 170 ونقل العاملين بالشركة لشركة مصر للطيران ليكون التشغيل تحت قطاع عمليات الشركة الأم وتحويل 3 طائرات من طراز A220-300 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع ودمج نشاط نقل البضائع من شركة الشحن مع شركة الخطوط الجوية وتحويل شركة الخدمات الأرضية إلى مقدم خدمة متكامل قادر على المنافسة دوليا وتحويل الشركة القابضة إلى كيان استراتيجى تكون مهمته إدارة المحفظة المالية ووضع استراتيجيات المجموعة ومتابعة تنفيذها ومضاعفة ركاب الترانزيت على مصر للطيران لتصل إلى 4 ملايين راكب عام 2021.

وقد نجحت الشركات التابعة للشركة القابضة فى تجديد شهادات الأيزو المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا كما اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتقديم الخدمات الفنية له.

أكاديمية الطيران

احمد منصور

قامت الأكاديمية مؤخرا بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة من طراز «Beechcraft Bonanza G36» و58 Beechcraft Baron وبذلك وصل عدد أسطولها إلى 25 طائرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما حققت الأكاديمية الريادة دون عن غيرها من أكاديميات التدريب بمنطقة الشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات EASA وICAO..

تداعيات جائحة كورونا على القطاع

ساهمت هذه الإجراءات فى تحسن نتائج أعمال الشركة ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران فى العالم لتواجه الوزارة أزمة كبيرة فى توفر السيولة نتيجة خسائر عدم التشغيل.. ليبذل الطيران جهودا كبيرة فى عودة العالقين ويتحمل وأبناءه تحت لواء الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى السابق مع جيش مصر الأبيض نقل المصريين من كل مكان فى العالم رغم غلق معظم المطارات مجالها الجوى.. مما حدا بالرئيس السيسى إلى توجيه الحكومة بدعم قطاع الطيران وطلب من وزارة المالية تحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.. وطالب بدراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى.. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس منحت المالية الشركة القابضة لمصر للطيران مليارى جنيه قرض مساند تتحمل الخزانة العامة للدولة أعبائه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة..

ايهاب محي الدين

المشروعات الاستثمارية

ولاستعراض مستقبل الطيران المدنى فى ظل جائحة كورونا استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها.. وأثنى على المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الوزارة وكذا الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوى حول العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير منظومة الطيران المدنى، لما تقوم به من دور حيوى فى خدمة الاقتصاد القومى وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.. كما استعرض مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران وعرضها على المستثمرين، حيث أوضح وزير الطيران أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، والتى تتميز بموقع فريد وجاذب للاستثمار، خاصة فى ظل تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات والتى توليها الدولة المصرية اهتماما بالغاً.

‏COP27 مطار شرم الشيخ مطار أخضر

تم تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، ونجح المطار نجاح منقطع النظير أشاد به زوار مصر لمؤتمر قمة المناخ Cop27 الذى عقد بالمدينة فى نوفمبر ٢٠٢٢.. وتم زيادة الطاقة الاستيعابية من 7٫5 مليون راكب إلى 9٫5 مليون راكب سنوياً.. ويجرى التنسيق حالياً مع وزارة الإنتاج الحربى للتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» بقطاع الطيران، وذلك من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات والتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» من سيارات «كهربائية» بالمطارات المصرية وخاصة مطار شرم الشيخ، إلى جانب تركيب محطة طاقة شمسية بالتنسيق مع وزارتى البيئة والكهرباء بمطار شرم الشيخ، الذى تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة..

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ استعادة الإنجازات بعد كورونا

أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على الجهود الفعالة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.. حيث حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وبلغ إجمالى أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضى، فى حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضى.. مع تطبيق أعلى معايير الجودة ‏فى إدارة المطارات، نجح مطار الغردقة الدولى اجتياز المراجعة السنوية التى قامت بها الجهة المانحة‎ ‎SGS ‎لنظام الإدارة المتكامل‎ IMS ‎ وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001‏‎ ISO ‎لسنة 2015 لنظام إدارة ‏الجودة،‏ISO 14001 ‎ لسنة ‏‎2015 ‎ لنظام إدارة البيئة و‎ ISO 45001‎لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و‏الصحة المهنية‎.‎

واحتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهادة الدولية أيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥، وانطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.. قامت ‏الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروعات مطار الغردقة الدولى حيث تم إنشاء ‏مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا‎ Smart- Green Building ‎ التى تعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية ‏والأفريقية، ويتبنى المشروع فكرة المبانى الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمى حيث يجمع بين ‏مفهومى التجرد البيئى والذكاء الاصطناعى فى تشغيل المطارات‎.‎‏ جدير بالذكر أن الشركة اعتمدت فى ‏هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة وأيضاً استخدام أنظمة ‏الرصد البيئى الذاتى المتاحة لديها‎.‎

مصر للطيران الأولى أفريقياً

وليد الخفيف

وفقاً لتصنيف سكاى تراكس العالمى، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالمياً، كما حصلت الشركة على المركز الثانى عالمياً كأكثر شركات الطيران تطوراً، فضلاً عن حصولها على المركز الأول أفريقياً كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.. ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التى تنتهجها الشركة الوطنية وفقاً لخطة طويلة المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.