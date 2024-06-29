محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المجلس بالتهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، حيث شهدت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وبدء المحافظ الاجتماع بإصدار عدد من التوجيهات الهامه( ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية و جميع دور العبادة" المساجد وملحقتها والكنائس وملحقتها" والمدارس والجامعات، واكد المحافظ على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، التأكد من إطفاء الإنارة العامة فجرا ومراجعة انارة الشوارع بنظام عمود مضاء 2 غير مضاء علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين، فصل اضاءة الورش ومعارض السيارات والمحال المضاءة نهارا ، الزام المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وأيضاً تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة"، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي نقوم بها مساءً.

كما شملت التوجيهات التشديد على الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات وأشار المحافظ الى انه قد تم تشكيل لجان للمرور والتأكد من مواعيد الغلق ب 12 مركز ومدينه ، كما شدد المحافظ على إزالة جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ،موجها إدارة العلاقات العامة والإعلام بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

كما وجه رحمي بمنع حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية والصلبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وتوعية المواطنين بذلك ومراجعة تراخيص كافة مصانع الطوب والفحم وغلق المخالفين ،موجها البيئة بإعداد برامج توعوية للحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الشباب والرياضة والتعليم والثقافة .

ووجه المحافظ بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الأمان للمارة فضلا عن عدم السماح بوجود أي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين و حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث، و تكثيف اعمال النظافة ورفع كافة الاشغالات من محيط المدارس والمساجد والكنائس بالإضافة الى تكثيف اعمال زراعة الأشجار في الطرق العامة وتجميل الحدائق، توجيه الري بتكثيف اعمال تطهير الترع والمصارف .

كما وجه المحافظ الشكر لمدير المواقف على متابعته اليومية لحالة المواقف موجها ببذل المزيد لخدمة المواطنين ،وكلف المحافظ المرور بإيقاف المركبات التي تصدر ادخنة كثيفة مضرة بالبيئة وعرضها على الفحص الفني .

وتابع المحافظ المجلس بتوجيه الشكر للواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والإدارة الهندسية على المتابعة والتعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، ووجه الشكر للأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام والمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والهندسية واملاك الدولة على جهودهم المبذولة في ملف التصالح فاحتلت المحافظة الركز الثاني على مستوى الجمهورية في عدد شهادات البيانات بنسبة 17,28 % .

واستكمل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على سرعة نهو إجراءات التعاقد الجديد مع متعهدي القمامة ، بالإضافة الى استكمال انتظام تحصيل إيرادات الدولة من الأصول المؤجرة او المباعة بنظام التقسيط ، وتكثيف حملات نهو إجراءات تراخيص المحال على قانون المحال الجديدة، تحصيل رسوم محاضر الغلق والنظافة .

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية الشكر للواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و لمديري مديريات الطب البيطري، الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً وذلك لجهودهم المتميزة في الحملات اليومية التي تشنها المحافظة على الأسواق وجميع المنشآت الغذائية في لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة ، مؤكدا استمرار وتكثيف تلك الحملات للتأكد من سلامة المعروض في السوق .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتوجيه الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل بالتوجه الى مشروعك ،جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، او الحصول على اكشاك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، تكثيف القوافل الطبية البيطرية الصحية الاجتماعية البيئية بالإضافة الى تكثيف الأنشطة الصيفية (بالشباب الرياضة التربية والتعليم والثقافة ) في القرى الأكثر احتياجا تنسيقا مع الجمعيات الاهلية ، متابعة واستعجال نهو إجراءات تخصيص الأراضي للمرحلة الثانية لحياة كريمة، ابراز الأنشطة والمشروعات التي تنجزها المحافظة والمراكز والمديريات وشركات الخدمات إعلاميا ، استكمال قواعد البيانات لمركز السيطرة ، حضر مشروعات المديريات المتأخرة وإزالة المعوقات وأسباب التعثر، حصر مشروعات حياة كريمة بالمرحلة الأولى الجارية وإزالة المعوقات .

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة ووافق على تخصيص ارض مملوكة للدولة بقرية العزيزية مركز سمنود لإقامة مدرسة تجريبية عليها.

كما وافق على تخصيص 4 قطع أراضي مملوكة للدولة بمراكز المحلة الكبرى كفر الزيات قطور ، لإقامة مشروعات نفع عام عليها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .