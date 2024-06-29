السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

الاتحاد السكندري يتعادل أمام الداخلية في الدوري

جاء الهدف الأول في المباراة للزمالك من خلال اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

بينما تعادل جون إيبوكا لسيراميكا في الدقيقة 21، فيما أعاد دونجا الزمالك للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الزمالك قد بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد، أحمد مجدي، محمد أشرف، زياد كمال، سيد عبد الله، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، إبراهيما نداي، عمار ياسر.

مواد متعلقة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و سيراميكا

خوسيلو: "حققت حلم حياتي باللعب لريال مدريد"
الجريدة الورقية