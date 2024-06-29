وزير الإسكان: إيقاف وإزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات بعدة مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: السادات، وبدر، والشيخ زايد، والنوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، و15 مايو، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، ورفع إشغالات، وظواهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة.

وطالب مسئولو أجهزة تلك المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، التصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة، حيث قامت حملة مكبرة من الجهاز وشرطة التعمير بتنفيذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 38 قرار غلق وتشميع لبدرومات مخالفة بالمناطق السكنية (23 - 24 – 26 – 27 – 28 - 31) ومناطق أخرى، لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.