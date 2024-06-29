خوسيلو: "حققت حلم حياتي باللعب لريال مدريد"

أكد الإسباني خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد السابق، أن حلم حياته كان اللعب للملكي خلال الفترة الماضية، حيث كان سببًا في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

ووجه خوسيلو الشكر لريال مدريد وجماهيره بعد لعبه أحد أفضل مواسمه الكروية مع الميرينجي، بعدما استطاع التتويج بالشامبيونزليج مع النادي.

تصريحات خوسيلو

تحدث خوسيلو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "بكل بساطة ببساطة، لابد أن أتوجه بالشكر لريال مدريد على أفضل عام في حياتي".

وتابع: "بالطبع حققت أكثر من حلم اللعب لفريق حياتي منذ أن كنت طفلًا، وسجلت أهدافًا في البرنابيو، وفزت بالألقاب".

بينما كشف خوسيلو عن أسباب رحيله عن النادي الإسباني، قال: "بالتأكيد، الأمر لم يكن يتعلق بالمنافسة، كان لدي علم بأن هناك لاعبين رائعين يأتون بخبرة هائلة في كرة القدم، ومع توقيع مبابي وإندريك، حان وقت رحيلي".

وشدد: "بالطبع الملكي في أيدي لاعبي كرة قدم عظماء، لقد أحاط أفضل نادٍ في العالم نفسه دائمًا بالأفضل وسيواصلون بالتأكيد صنع التاريخ".