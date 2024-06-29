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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل سويسرا أمام إيطاليا بأمم أوروبا 2024

سويسرا
سويسرا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السويسري الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي لمواجهة إيطاليا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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الشعراوي على رأس تشكيل إيطاليا أمام سويسرا باليورو

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ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب السويسري أمام نظيره الإيطالي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

ونجح المنتخب الإيطالي في التأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي، بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية، كما حدث مع سويسرا الذي جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وجاءت منافسات بطولة أمم أوروبا قوية ومثيرة خلال دور المجموعات، بعدما حملت المباريات ندية كبيرة.

تشكيل سويسرا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: شار - أكانجي - رودريجيز – ندوي.

الوسط: فريلير - تشاكا – أيبشير.

الهجوم: فارجاس - ريدر - إيمبولو.

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