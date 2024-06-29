السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير سياسات دولية: ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الاستقرار والأمن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن مبادئ ثورة الـ30 من يونيو التي عبر عنها الشعب المصري، موضحًا أن ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن، وعبرت عن إرادة المصريين بهذا الكم الكبير للشارع أمام العالم جمعت كل المسارات الربيعية التي كانت تحاول أن تأخذ مصر لتقسيمها، لأن تكون شبه دولة أو ليس بدولة.

 ثورة الـ30 من يونيو

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن المصريين رفضوا كل الادعاءات الديمقراطية تحت دعوة من الدول الغربية، وكانت هذه الادعاءات هو إبقاء الشعب المصري في حرب أهلية، موضحًا أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هي إعادة هيبة وإعادة الدولة بمؤسساتها وقدراتها على أن تعود مصر مرة أخرى دولة فاعلة في النظامي الإقليمي والدولي.

 

وشدد على أن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة وعبّرت عن طموحات الشعب المصري، موضحًا أنه يعتير أن هذه الثورة عبرت عن المصريين، مشددًا على الوحدة الوطنية والحق في المواطنة أعادت هيبة الدولة واسترداد هويتها كثير من المبادئ كانت مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو والتي سعى عبرها الشعب المصري.

<iframe width="1024" height="576" src="https://www.youtube.com/embed/DDSh1_lH3fE" title="د. أشرف سنجر خبير السياسات الدولية: ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة، وإعادة الدولة بمؤسساتها.

مواد متعلقة

خبير العلاقات الدولية: منظمات الأمن الدولي فشلت في الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية

خبير سياسات دولية: إعادة الانتخابات الإيرانية بين مرشح إصلاحي وآخر أكثر تشددا

استشاري جلدية تحذر من الشمس في المصيف: “خطر كبير”

لتلبية شغف متابعي الرياضة.. "المشهد" تُطلق "almashhadsports"

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة

“القاهرة الإخبارية”: ميقاتي يطالب بوضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية

رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق يكشف أسباب تخفيف الأحمال

نصائح لطلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر والقلق.. فيديو
الجريدة الورقية