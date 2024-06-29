خبير سياسات دولية: ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الاستقرار والأمن

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن مبادئ ثورة الـ30 من يونيو التي عبر عنها الشعب المصري، موضحًا أن ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن، وعبرت عن إرادة المصريين بهذا الكم الكبير للشارع أمام العالم جمعت كل المسارات الربيعية التي كانت تحاول أن تأخذ مصر لتقسيمها، لأن تكون شبه دولة أو ليس بدولة.

ثورة الـ30 من يونيو

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن المصريين رفضوا كل الادعاءات الديمقراطية تحت دعوة من الدول الغربية، وكانت هذه الادعاءات هو إبقاء الشعب المصري في حرب أهلية، موضحًا أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هي إعادة هيبة وإعادة الدولة بمؤسساتها وقدراتها على أن تعود مصر مرة أخرى دولة فاعلة في النظامي الإقليمي والدولي.

وشدد على أن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة وعبّرت عن طموحات الشعب المصري، موضحًا أنه يعتير أن هذه الثورة عبرت عن المصريين، مشددًا على الوحدة الوطنية والحق في المواطنة أعادت هيبة الدولة واسترداد هويتها كثير من المبادئ كانت مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو والتي سعى عبرها الشعب المصري.

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وأوضح خبير السياسات الدولية، أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة، وإعادة الدولة بمؤسساتها.