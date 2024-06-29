خبير سياسات دولية: إعادة الانتخابات الإيرانية بين مرشح إصلاحي وآخر أكثر تشددا

أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، أن وزير الداخلية الإيراني أعلن النتائج الرسمية لـ الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي بطهران وذلك بعد الانتهاء من فرز النتائج وأعلان النتائج، مشددًا على أن 40% من إجمالي الأصوات البالغ عددها نحو 61 مليون ناخب ذهبوا إلى هذه الجولة للانتخابات بواقع 24 مليونا و735 ألف ناخب.

وأوضح "أبو النور"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من بين هذا العدد من الناخبين المشاركين في الانتخابات الإيرانية 10 ملايين و400 ألف أدلوا بأصواتهم للمرشح الإصلاحي مسعود إشكيان، و9.4 ملايين أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الأعلى في جبهة المحافظين سعيد جليلي، بينما جاء في المرتبة الثالثة المحافظ البرجماتي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والذي حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت تقريبا.

وشدد الدكتور محمد محسن أبو النور، على أنه في المرتبة الأخيرة مصطفى بور محمدي بواقع 206 آلاف صوت، مؤكدًا أن الصراع الحالي في انتخابات إيران على الطبقة الرمادية من الأصوات ويوم الجمعة المقبل سيكون هناك جولة إعادة رسمية وفقا لإعلان وزير الداخلية الإيراني بين المرشح الإصلاحي مسعود إشكيان والمرشح الأكثر تشددا سعيد جليلي.