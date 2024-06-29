استشاري جلدية تحذر من الشمس في المصيف: “خطر كبير”

حلت الدكتورة ياسمين توفيق، استشارية أمراض جلدية، ضيفًا ببرنامج “السفيرة عزيزة”، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، عبر شاشة "دي أم سي"، للحديث عن أضرار التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس المباشرة وتأثيرها على الجلد والآثار الجانبية المترتبة على ذلك.

وأوضحت أن الشمس قد تسبب التهابات وحروق وليس تسمم لكن مع زيادة الأعراض الخاصة بضربات الشمس من الممكن أن يتعرض الشخص للإصابة بالصداع والغثيان والقيئ، مؤكدة أنه يتم تسمية هذه الأعراض الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير بـ"التسمم الشمسي".

وأشارت إلى أن قوة ضربة الشمس تختلف على حسب الوقت، مشددًا على أن ذروة أشعة الشمس ودرجات الحرارة يكون في وقت الظهيرة، فتوقيت الظهيرة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا أصعب وقت لضربة الشمس.

وحذرت من أشعة الشمس على الشواطئ والبحار وخلال فترة قضاء المصيف، مؤكدة أن الشمس في البحر تكون ثلاث أضعاف وهي الشمس نفسها وانعكاسها من المياه وانعكاسها من رملة الشاطئ، مشيرة إلى أن الحرق درجات على حسب لون الجلد وكمية التعرض لضوء الشمس.

وتابع: "يمكن أن يكون احمرار بسيط مع حكة وألم بسيط ويتعرض نحو 30% من الناس له ومن الممكن أن يصل الحرق إلى الحروق من الدرجة الثانية في حالة أن الشخص لون جلده أبيض".