النيابة العامة: ثلاثة أشقاء وراء مقتل طفل البداري للتنقيب عن الآثار

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيَّة رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية، والتي أظهرت المعاينة الأولية للجثة أنها كانت في حالة تعفن، مع وجود آثار ذبح على الرقبة.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة أشقاء، حيث اعترف اثنان منهم بأنهم اتفقوا مع أحد المنقبين عن الآثار على استخدام كفي الطفل في أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، ولذلك استدرجوا الضحية إلى حظيرة ماشية حيث قام أحدهم بمراقبة الطريق، بينما أمسك به الأول وذبحه الثاني، ولف الجثمان بجوال بلاستيكي وإلقائه في الأرض الزراعية.

عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الجريمة و أجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع الآثار المادية. التحقيقات مستمرة وجارٍ سؤال الشهود وجمع المزيد من المعلومات.

سقوط عنصر إجرامى يصنع المواد المخدرة في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة بدائرة فسم شرطة المعصرة في محافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من مغسلة سيارات مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرا لتصنيع وتخزين مخدر الاستروكس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 25 كجم لمخدر الاستروكس، كمية لمخدر البودر، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، ومجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،7 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.