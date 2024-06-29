بعد جدل انتحارها.. من هي الراقصة أم اللول صاحبة أشهر محتوى مُخل على تيك توك؟

شغل اسم البلوجر العراقية أم اللول حدث رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء عدة تزعم انتحارها في أحد سجون بغداد بعد شنقها لنفسها داخل الزنزانة، الأمر الذي نفاه مصدر أمني من داخل السجن.

من هي أم اللول؟

في الوقت نفسه، زادت معدلات البحث عن العراقية أم اللول، متسائلين عن هويتها وأبرز المعلومات عن حياتها الشخصية، لذا تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية، بروفايل توضيحي عن بداية شهرتها التي انتهت داخل أسوار السجن.

أم اللول

اسمها الحقيقي هدير خالد.

شهيرة بلقلب الراقصة أم اللول.

من مواليد 1998، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

أم اللول

تمتلك العديد من المتابعين على منصتي سناب شات وتيك توك.

لديها شعبية كبيرة لبن جماهير العراق والدول العربية.

بدأت رحلتها مع الحرام والأفعال الخادشة للحياء في الملاهي الليلية.

اتجهت لتقديم محتوى مُخل للآداب العامة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أم اللول

انتشرت فيديوهاتها على نطاق واسع بعد مشاركة حياتها الشخصية مع الجمهور.

معظم الفيديوهات الخاصة بها خادشة للحياء وتتنافي مع قواعد المجتمع العراقي.

تم القبض عليها في أبريل الماضي بتهمة خدش الحياء ومخالفة العادات والتقاليد.

أم اللول

قضت المحكمة بحبسها لمدة 4 شهور لحين صدور حكم قضائي ضدها.

حكم عليها يالسجن المؤبد يوم الأربعاء الماضي، بتهمة المشاركة مع عصابة إجرامية في تجارة المخدرات.

أم اللول

حقيقة انتحار أم اللول في السجن

وكان خبر انتحار البلوجر العراقية هديل عبد الرشيد الشهيرة بـ"أم اللول"، قد تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث زعم البعض إنه تم العثور على جثتها مشنوقة داخل الزنزانة التي تقضي بداخلها مدة عقوبتها بأحد سجون بغداد، وهي "المؤبد" بتهمة تجارة المخدرات.

سرعان ما نفى مصدر أمني أنباء وفاة البلوجر العراقية أم اللول، بعد شنق نفسها داخل الزنزانة، مؤكدًا أنها بخير وتتمتع بحالة صحة جيدة، حسبما أفاد موقع قناة "السومرية" المحلية.

أم اللول

تهم تواجهها أم اللول

وبالكشف عن سجل أم اللول، تبين إنه تم القبض عليها في 2023 بتهمة مخلة بالآداب العامة، بسبب تقديمها محتوى خادشا للحياء على مختلف منصات السوشيال ميديا وبالأخص تيك توك وسناب شات، فهي تمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة في العراق والدول العربية.

في الوقت نفسه، تم القبض على أم اللول في أبريل الماضي، بتهمة خدش الحياء ومخالفة العادات والتقاليد، وحكم عليها حينها بالحبس لمدة 4 شهور، لحين صدور حكم قضائي ضدها، حتى قضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي بالسجن المؤبد لها بتهمة المشاركة مع عصابة إجرامية في تجارة المخدرات.

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت قرارًا في مايو الماضي، بالسجن المؤبد للبلوجر العراقية أم اللول، عقب إدانتها بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، وكانت المتهمة من بينهم.

وبدورها، أصدرت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية بيانًا عاجلًا تضمن الآتي: "بقرار قضائي نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

أم اللول

وأضاف البيان: "تم رصد قيام المدعوة (هـ. خ. ع) الملقبة بـ(أم اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، وتم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصولياً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".