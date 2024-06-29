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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

انتحار البلوجر أم اللول.. هل شنقت نفسها في السجن؟|مصدر أمني يحسم الحقيقة (تفاصيل)

أم اللول
أم اللول

تصدر خبر انتحار البلوجر العراقية هديل عبد الرشيد الشهيرة بـ"أم اللول"، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث زعم البعض أنه تم العثور على جثتها مشنوقة داخل الزنزانة التي تقضي بداخلها مدة عقوبتها بأحد سجون بغداد، وهي "المؤبد" بتهمة تجارة المخدرات.

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حقيقة انتحار أم اللول في السجن

سرعان ما نفى مصدر أمني أنباء وفاة البلوجر العراقية أم اللول، بعد شنق نفسها داخل الزنزانة، مؤكدًا أنها بخير وتتمتع بحالة صحة جيدة، حسبما أفاد موقع قناة "السومرية" المحلية.

أم اللول

وبالكشف عن سجل أم اللول، تبين أنه تم القبض عليها في 2023 بتهمة مخلة بالآداب العامة، بسبب تقديمها محتوى خادشا للحياء على مختلف منصات السوشيال ميديا وبالأخص تيك توك وسناب شات، فهي تمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة في العراق والدول العربية.

 

في الوقت نفسه، تم القبض على أم اللول في أبريل الماضي، بتهمة خدش الحياء ومخالفة العادات والتقاليد، وحكم عليها حينها بالحبس لمدة 4 شهور، لحين صدور حكم قضائي ضدها، حتى قضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي بالسجن المؤبد لها بتهمة المشاركة مع عصابة إجرامية في تجارة المخدرات.

حقيقة وفاة البلوجر العراقية أم اللول

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت قرارًا في مايو الماضي، بالسجن المؤبد للبلوجر العراقية أم اللول، عقب إدانتها بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، وكانت المتهمة من بينهم.

وبدورها، أصدرت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية بيانًا عاجلًا تضمن الآتي: "بقرار قضائي نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

البلوجر العراقية أم اللول

وأضاف البيان: "تم رصد قيام المدعوة (هـ. خ. ع) الملقبة بـ(أم اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، وتم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصولياً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

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