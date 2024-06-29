إنبي يتوج ببطولة الأندية الإفريقية لـ تنس الطاولة للمرة الثالثة على التوالي

نجح فريق تنس الطاولة رجال بنادي إنبي فى حصد لقب بطولة الأندية الأفريقية للعام الثالث علي التوالي بدون محترفين أجانب والبطولة الرابعة فى تاريخه الأفريقى، وذلك بعد الفوز علي بطل تونس فى المباراة النهائية بنتيجة 2/3، بالبطولة التى أقيمت بدولة ليبيا - بنى غازى خلال الفترة من 25 وحتي 27 يونيو الجاري.

قدم لاعبي إنبي عرضًا قويًّا بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق خلال مشواره بالبطولة .

وحرص رئيس النادي أيمن الشريعى علي إجراء إتصال هاتفي بالمهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ، لتهنئه الفريق بعد تحقيق الإنجاز التاريخي للنادي للعام الثالث على التوالى والبطولة الأفريقية الرابعة ، حيث أشاد بقوة وعزيمة اللاعبين الأبطال بالفوز أمام بطل تونس في المباراة النهائية ، مؤكداً بأن نادى إنــبى ومجلس إدارته بالكامل سعداء وفخورين للغاية بهذا الإنجاز الكبير .

فيما عبر المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط تنس الطاولة، عن سعادته بالتتويج بالبطولة، مشيراً بأن الإنجاز التاريخي جاء بدون تدعيم الفريق بأي محترف أجنبي، مشيداً بدور الجهاز الفنى للفريق وكافة اللاعبين الذين شاركوا في منافسات البطولة، مؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق البطولة الغالية للمرة الثالثة على التوالى .

فيما أشار الكابتن أيمن زكريا المدير الفني للفريق الأول عقب التتويج بالبطولة إلى أن مجلس إدارة النادي، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل إنطلاق البطولة من معسكرات إعداد و توفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير بالبطولة، لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين من الخارج كان له الآثر الأكبر فى الظهور بمستوى مشرف للفريق .

وكانت البطولة قد شهدت عقب إنتهائها قيام سعادة السفير تامر الحفني، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا بتهنئة الجهاز الفنى واللاعبين على إنجازهم الرائع كما قام بتهنئة الفريق الأستاذ/ معتز عاشور رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة والمهندس/ خالد الصالحى رئيس الإتحاد الأفريقى والأستاذ / محمد أبو سيف رئيس الإتحاد الليبى لتنس الطاولة والمهندس/ سعيد قريطم نائب رئيس الإتحاد العربى لتنس الطاولة والأستاذ دكتور/ جمال بلقاسم الزروق رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية ، فيما حرص المهندس محمد السيد عضو مجلس إدارة نادى إنبى ورئيس البعثة على إهداء درع النادى لسعادة السفير ولرؤساء الإتحاد المصرى والأفريقى ورئيس الإتحاد الليبيى لتنس الطاولة .

يذكر أن نادى إنبى قد حصد بطولة الأندية الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخه منهم ثلاث مرات متتالية ( نيجيريا 2022 و كينيا 2023 ثم أخيراً بنى غازى 2024 ) فيم حصد بطولته الأولى فى عام 2019 بنيجريا.