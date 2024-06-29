يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ايطاليا وسويسرا اليوم بث مباشر في كأس اليورو بدون تقطيع

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رابط بث مباشر مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم السبت ضمن منافسات أمم أوروبا يورو 2024 ، اليوم السبت، سيشهد الملعب الأولمبي ببرلين مواجهة حماسية بين منتخبي إيطاليا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، وهي مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر.

منتخب سويسرا يدخل هذا الدور بلا هزيمة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وراء المنتخب الألماني. بدأت رحلة سويسرا بفوز قوي 3-1 على المجر، تلاه تعادلين متوازنين مع اسكتلندا وألمانيا، مما يظهر قوتهم واستعدادهم للتألق في مواجهة اليوم أمام حامل اللقب.

من ناحية أخرى، بدأ منتخب إيطاليا الدفاع عن لقبه بانتصار على ألبانيا 2-1، لكنهم تعرضوا لخسارة غير متوقعة أمام إسبانيا 0-1. في مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات، نجحوا في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل أمام كرواتيا، مما أكد إرادتهم في المضي قدمًا في البطولة.

الجوانب التكتيكية والفنية ستلعب دوراً حاسماً في هذه المواجهة، حيث يتسابق كل فريق لاستغلال نقاط قوته والسيطرة على مجريات اللعب. لاعبون مثل ميشيل أيبيشر وشيردان شاكيري من جانب سويسرا، وماتيا زاكاجني من إيطاليا، سيكونون محور اهتمام الجماهير بناءً على أدائهم السابق وقدراتهم الفردية على تحقيق الانتصارات.

من المثير للاهتمام أن جميع الأهداف التي سجلها سويسرا في دور المجموعات جاءت من أقدام لاعبين مختلفين، مما يبرز عمق وتنوع خط هجومهم وقدرتهم على التسجيل من مواقف متنوعة. هذا الأمر يجعل منتخب إيطاليا يدرك أهمية تعزيز دفاعاته وتحسين أدائه الجماعي لتفادي الأخطاء والتأكيد على الفرص التي يحصلون عليها.

بالنظر إلى الخبرة والتاريخ الكروي الغني للمنتخبين، يمكن أن نتوقع مباراة مثيرة ومفتوحة المجالات، حيث سيكون الهدف الوحيد هو التأهل إلى الدور ربع النهائي. سيكون الجمهور الحاضر والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم على موعد مع عرض كروي رائع وأجواء تنافسية عالية، في إطار بطولة يورو 2024 التي تستحق كل التشوق والاهتمام.

مشاهدة بث مباشر مباراة إيطاليا وسويسرا

اليوم السبت، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة بين منتخب إيطاليا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، وهي مواجهة يترقبها الجميع لما تحمله من تاريخ وإحصائيات مثيرة.

منذ عام 1911، التقى منتخبا إيطاليا وسويسرا في 61 مباراة بجميع المسابقات، حيث سيطر منتخب الأزوري بواقع 29 انتصارًا مقابل ثمانية انتصارات لسويسرا، وانتهت 24 مباراة بالتعادل. في النسخة السابقة من بطولة أمم أوروبا، فازت إيطاليا على سويسرا بثلاثة أهداف دون رد في دور المجموعات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا بث مباشر في يورو 2024

اضغط هنا لمشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا بث مباشر في يورو 2024

منذ 1993، لم يخسر منتخب إيطاليا في آخر 11 مواجهة له أمام سويسرا، وتأتي آخر هزيمة لهم في تصفيات كأس العالم. في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة، تلقى كلا المنتخبين ثلاثة أهداف فقط، بواقع هدف لكل منهما في ثلاث مباريات.

لكن إيطاليا تواجه تحديًا في الحفاظ على شباكها نظيفة، حيث لم تنجح في ذلك في آخر سبع مباريات في بطولة أمم أوروبا. وبهذه الخلفية، تأمل الأزوري في تحسين أدائهم الدفاعي واستغلال فرص التسجيل التي يحصلون عليها.

في الناحية التكتيكية، من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا، حيث يسعى كل فريق للسيطرة على وسط الملعب وتحقيق السيطرة الهجومية. يعد لاعبون مثل ميشيل أيبيشر وشيردان شاكيري من العناصر الرئيسية في هجمات سويسرا، بينما يعتمد منتخب إيطاليا على تجانس وتنوع الأداء بين لاعبيه.

يأتي غياب ريكاردو كالافيوري ومراد ياكين عن صفوف إيطاليا بسبب الإيقافات، وهو ما قد يؤثر على خطط المدرب لوتشيانو سباليتي في تشكيل الفريق. من جهة أخرى، يعتمد منتخب سويسرا على تنظيم دفاعي قوي واستغلال الهجمات المرتدة لتحقيق النتائج الإيجابية.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، حيث سيقدم حفيظ دراجي وعامر الخوذيري التعليق الصوتي على هذا اللقاء المرتقب.

بهذه الإحصائيات والتحضيرات، يمكننا أن نتوقع مباراة نارية تجمع بين الأزوري والفريق السويسري، بحثًا عن التأهل إلى الدور ربع النهائي واستمرار المغامرة في يورو 2024.