تفاصيل إصابة 50 عاملا باختناق داخل شركة أجهزة كهربائية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل إصابة 50 عامل باختناق بسبب تسرب غاز الفريون داخل إحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة بمنطقة الوايلي.

تسريب غاز الفريون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من عمال أحد شركات الأجهزة الكهربائية في الوايلي أفاد بتسرب غاز الفريون داخل الشركة وإصابة 50 عاملا جراء الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين من التحريات والمعاينة تسرب غاز الفريون بشركة أجهزة كهربائية شهيرة وإصابة 50 عاملا جراء تسرب الغاز.

وأفادت أجهزة أمن القاهرة أنه تم نقل العمال واسعافهم داخل مستشفى الدمرداش وخروجهم جميعا من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة أن الإصابات عبارة عن اختناقات بسبب تسرب غاز الفريون والمصابين من العمال في شركة الأجهزة الكهربائية، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم وخروجهم جميعا من المستشفى.