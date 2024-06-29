الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميج-29" و119 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز /ميج-29/ و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز أتاكمز.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) - :"أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز /ميج 29/ تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و119 طائرة من دون طيار، و5 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز /أتاكمز/ أمريكية الصنع، و10 صواريخ /هيمارس/ أمريكية الصنع".



وأضاف البيان: "أن وحدات قوات مجموعة /الشرق/ قامت بالسيطرة على مواقع أكثر استراتيجية، وصدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومدفع /هاوتزر/ من طراز /إف إتش-70/ عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر /إم تي إيه 65/، ومدفع /جفوزديكا/، ومدفع /جراد/.



وتابع البيان أن وحدات قوات مجموعة /دنيبر/ استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق /بياتيكاتكا/، و/رابودينو/، و/مالايا توكماشكا/ بمقاطعة /زابوروجيه/، ومنطقة /نوفوتياجينكا/ في مقاطعة خيرسون.



وأوضح أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية دمرت مركز التحكم في القتال ورادار للإضاءة والتوجيه، وكاشف على ارتفاعات منخفضة، للموقع المكشوف لنظام الصواريخ المضادة للطائرات /إس-300 بي إس/، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 119 منطقة.

