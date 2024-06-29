إحالة أوراق متهم بإنهاء منجد في المعادي للمفتي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإحالة أوراق متهم في جريمة قتل منجدا المعادي لمفتي الجمهورية بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم .م.ع. قام بقتل المجني عليه أيمن ع، لشك المتهم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته ، وعقب اكتشاف زوجها وجود العلاقة، قرر التخلص من المجني عليه وإزهاق روحه.

ومن جهة اخرى تقدم عصام الطباخ محامي المتهم كريم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، وكيلا عن الأخير بدعوى زنا ضد زوجته لبنى، والمعروفة بـ طليقة سفاح التجمع، وكذلك اتهامها بالإتجار بالبشر.

وأوضح الطباخ في تصريحات صحفية، أنه بناء على طلب من موكله سفاح التجمع، فقد أقام مجددًا دعوى زنا ضد طليقة موكله، يتهمها فيها بخيانته مع أحد أصدقاءه، وذلك بعد أن حصلت على حكم البراءة في الدعوى الأولى، إلا أنه قدم هذه المرة ما يثبت خيانتها له.

وأضاف محامي سفاح التجمع، أن اتهام الإتجار بالبشر يأتي لإقامة طليقة موكله علاقات غير شرعية مع عدد كبير من الرجال الغرباء، أثناء زواجهما وبعد طلاقهما أيضًا.

وأدلى سفاح التجمع الخامس خلال التحقيقات باعترافات كشفت جرائمه بالكامل، فقد كان ذلك الشاب كريم مسلم يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، يقوم بتصوير مقاطع الفيديو أيضا عن التحدث باللغة والتصحيح لبعض المفاهيم من خلال منصة التيك توك، حتى أن الحساب الخاص به على التيك توك حمل ملايين المشاهدات والمتابعين له، لديه ابن من طليقته ويعيش مع والدته.

إلا أن الحقيقة كانت غير الواضح والمكشوف، فقد كان ظاهرا أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، إلا أنه في الواقع سفاحا يحضر فتيات الليل والساقطات ويقيم تلك الحفلات الغير مألوفة معهن تتضمن ممارسات غير طبيعية وممنوعات بكامل صورها، فقد كان يمتلك العديد من الملابس النسائية الخاصة داخل شنطة بغرفته، يصور مقاطع تدريس الإنجليزي في الصباح ويعود بالمساء لتصوير الفتيات وهو يتلذذ بتعذيبهم.