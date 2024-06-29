أستاذ تمويل: المشهد الاستثماري في مصر شهد تحولاً كبيراً بعد ثورة 30 يونيو

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن دور ثورة 30 يونيو في الاستثمار.

وقال “إبراهيم” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن المشهد الاستثماري في مصر شهد تحولاً كبيراً على مدار السنوات الـ 11 الماضية، أي منذ اندلاع ثورة الـ 30 من يونيو، والتي كان من أبرز انجازاتها تعزيز القدرات للبلاد لتتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات المختلفة.

وأشار إلى أن نجاح ثورة الـ 30 من يونيو في القضاء على الإرهاب وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار الداخلي مع اكتمال أركان الدولة والنجاح في برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وواصل إبراهيم أن إنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يعقد اليوم بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهه جاذبة للاستثمارات.

وفي إطار آخر، يحتفل الشعب المصرى يوم الأحد بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، حيث استطاع المصريون فى هذه الثورة العظيمة الانتصار على جماعة الإخوان الإرهابية التى نصبت نفسها المتحدثة بإسم الدين فى محاولة لفرض سيطرتها على المصريين الذين لم يستسلموا لهذه الجماعة الفاشية.

وفى 3 يوليو 2013 أعلن وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسى عزل الرئيس السابق محمد مرسى من الحكم استجابة لرغبات المصريين الذين احتشدوا فى جميع ميادين مصر ، مطالبين بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.