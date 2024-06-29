أشرف عقبة: الوضع الصحي قبل ثورة 30 يونيو كان ضبابيا

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، أن الوضع الصحي قبل ثورة 30 يونيو كان ضبابيا.

وأضاف “عقبة” خلال تصريحاتها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، أنه لم يكن هناكَ خريطة صحية واضحة ولم تتوفر أبسط المعلومات التي على أساسها يتم وضع خطة للعمل على أكثر الأمور التي تتطلب تدخلا صحيا سريعا من الدولة ومؤسساتها المعنية”.

وتابع أن عدم توفر تلك المعلومات والخدمات تسبب في معاناة المواطنين وصعوبة تلقيهم الخدمة الصحية بصورة جيدة تليق بحياة كريمة لهم.

وأضاف “عقبة” أن : “قبل 11 عاماً من الآن، كانت تعاني مصر من مشكلات صحية متفاقمة ومتزايدة أثرت على حياة المواطن العادي.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتحسين الأوضاع الصحية في مصر،قائلا: “العديد من المبادرات الرئاسية والحملات القومية التي تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية ساهمت في نشر الخدمات الصحية والقضاء على فيروس سي وأمراض أخرى كانت متوطنة وكانت تعاني منها مصر”.