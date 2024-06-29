جامعة الأقصر تواصل أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراة المهنية

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالتعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك برفقة الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها على أكمل وجه.

وقال الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أية معوقات؛ وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو ملائم مع توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان.

الجدير بالذكر ان برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط تتمثل فى برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال - والماجستير المهنى فى إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

وبرنامج الماجستير المهنى فى المحاسبة، وبرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال.