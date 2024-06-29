طلاب طب الأقصر يختتمون امتحانات نهاية العام

واصل الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته اليومية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في آخر أيامها.

وتفقد رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، على حرص إدارة الجامعة على توفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب.

ووجه رئيس جامعة الأقصر بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب واتخاذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لإتمام الامتحانات.