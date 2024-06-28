رئيس الجالية المصرية في روسيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

يطالب المصريين بالخارج والداخل بالالتفاف حول الرئيس

قدم أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، التهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والي القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها اول خطوة في تاريخ مصر الحديث واول طوبة في بنيان الجمهوريه الجديدة، وستظل ملهمه للمصريين لمواجهة التحديات .

وأشار العيسوي، خلال تصريحه للوفد، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجهاض لمخططات دولية كان تهدف إلي تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع حافظ علي وطنه، وستظل مواقفه تدرس لأجيال في المستقبل.

وأكد أن 30 يونيو باتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن، منوها أن ماحدث من إنجازات وتنميه حقيقية علي أراض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية ، وكانت تحتاج إلي مئات السنين ، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد الإرادة المصرية القوية في مرور الأزمات .

وطالب أيمن العيسوي المصريين في الخارج والداخل، بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ، والتي لم تنجح منذ 11 عام ، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية ، ولكن مصر باقية وحاضرة وستقهر المستحيل.