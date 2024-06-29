إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الحرارة

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم السبت، أجواء صيفية حارة على مدار اليوم، مع نشاط كبير وملحوظ للرياح أثرت فى حركة الأمواج في البحر الأبيض المتوسط، مع حالة من الاضطراب في حركة الملاحة وارتفاع كبير في الأمواج تراوح بين 2 إلى 3 أمتار، مما أثر سلبا فى عدد كبير من شواطئ الإسكندرية، التي رفعت الرايات التحذيرية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، درجات حرارة بلغت العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، وبلغت درجات الحرارة المحسوسة 34 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 40 كم/الساعة.

وتسود اليوم أجواء صيفية مرتفعة الحرارة بالإسكندرية على مدار اليوم، مع نسب رطوبة مرتفعة بلغت 90%، مما أدى إلى زيادة شعور المواطنين بحرارة الطقس، وتسببت حركة الرياح في ارتفاع في أمواج البحر الأبيض المتوسط والتي تراوحت بين 2 إلى 3 أمتار.

وقررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي باستثناء الواقعة بمنطقة شواطئ سيدي بشر التي رفعت الراية الخضراء لوجود حاجز أمواج، بينما رفعت شواطئ العجمي والقطاع الغربي، الرايات الحمراء بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المصطافين ورواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين وعمال الأبراج، والالتزام بالمساحة الآمنة للسباحة"

وتستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف والإقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضي، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.