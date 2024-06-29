السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المُشدد 15 سنة لمُدانٍ في واقعة اقتحام مركز كرداسة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكماً بمعاقبة متهم في قضية  " اقتحام مركز شرطة كرداسة "بالسجن المشدد لمده 15 عام وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

txt

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم خلال يوم

txt

حملات موسعة لملاحقة تجار الأسلحة بالأقاليم

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني ‏عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

مواد متعلقة

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم خلال يوم

حملات موسعة لملاحقة تجار الأسلحة بالأقاليم

سقوط 420 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

كشف ملابسات نشوب مشاجرة بين شخصين في القليوبية

شرطة النقل تضبط 1670 قضية في 24 ساعة

ضبط 16201 قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 383 قضية ضرائب في 24 ساعة

شرطة التعمير تضبط 129 قضية متنوعة

الجريدة الورقية