محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين

على مدار أيام الأسبوع، حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين، والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل ابناء دوائرهم المختلفة، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

يشار إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد ترأس إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم رجب علي بإدارة مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، والتي إستطاعت أن تحافظ على هوية البلاد للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية، وإنجاز المشروعات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الإجتماع، حرص المحافظ على تقديم الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي لما لمسه من جهد مبذول وإخلاص في العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة لقضاء أجازه العيد، مطالباً بالإستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من كافة الجهات المعنية في تأمين ومتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات لتأدية الإمتحان في سهولة ويسر، متمنياً لهم التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.