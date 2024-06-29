السبت 29 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء من رئيس اتحاد الملاك لقطع المياه والكهرباء عنه

بوابة الوفد الإلكترونية

استغاث المواطن عمرو علي حامد بمجلس الوزراء والمسئولين من رئيس اتحاد الملاك بسبب قطع المياه والكهرباء عليه وإلى نص الاستغاثة:

 

"أستغيث أنا عمرو علي حامد بأني أمتلك دور في العمارة ٨ ميدان أحمد سامي سعيد من رئيس اتحاد الملاك حيث قام بغلق باب السطوح والمياه وكهرباء السلم من أكثر من عشرة أيام وعملت محضر برقم ٧٦٦١ جنح الدقي ٢٠٢٤

وتم عمل معاينة من شركة المياه وحي الدقي وطلبت النجدة والكل أثبتوا صحة كلامي لذا أوجه استغاثتي للسادة المسئولين لسرعة اتخاذ اللازم"

 

ولكم كل الشكر والتقدير

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