مصرع 5 أشخاص.. محافظ مطروح يتابع حالة ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس سياحي

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث إنقلاب أتوبيس سياحي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 57 آخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث العلمين - سيدى عبد الرحمن، وتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام، وخروج 33 حالة تحسن حتى الآن.

وانتقل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمتابعة تلقي المصابين للرعاية الطبية ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات الحمام المركزي والعلمين التخصصي والضبعة المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال تفقده الميدانى بمستشفى العلمين، أنه تمت المتابعة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات قد تستجد، مع التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة - العناية المركزة - لاستقبال الحالات، وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

خروج 33 حالة بعد الاطمئنان على حالتهم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم حتى ظهر السبت خروج 33 حالة بعد الاطمئنان على حالتهم واستمرار حجز 24 حالة مع تحسن حالتهم، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.