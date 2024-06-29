جوميز يضم مدافع فريق الشباب لقائمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بضم أحمد مجدي مدافع فريق الشباب مواليد 2005 لقائمة الأبيض لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بديلاً لأحمد رفاعي المدافع الصاعد الذي تم استبعاده من القائمة بسبب إصابته بنزلة برد.

وغادر أحمد رفاعي معسكر الفريق بعد التنسيق بين الجهازين الفني والطبي، وانضم أحمد مجدي للمعسكر الحالي استعداداً للمباراة.

وأصبحت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".