وزارة العمل تنظم تدريبات مجانية لشباب المنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية محبى زويل بالمنوفية، لخدمة الشباب، وتنفيذا لمشروع "مهني 2030" الذى انطلق مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني "، وإعداد مليون مُتدرب سنويًا، وكوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وذلك فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وجرى تنظيم لقاء مع النائبة الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين صحي المنوفية، وإيهاب حجازي نقيب العاملين بالتأمين الصحي بالمنوفية، وذلك لمناقشة إمكانية إنشاء عيادة كموقع للتأمين الصحي بمبني المديرية، بشبين الكوم وذلك لخدمة موظفي المديرية والكتلة السكانية من منتفعي التأمين الصحي بالبر الشرقي بشبين الكوم وضواحيها، من قرى وعزب وذلك تيسيراً على الموظفين والمواطنين من المترددين علي التأمين الصحي من التكدس بعيادة أبو بكر الصديق بشبين الكوم وعيادات مبني حي غرب شبين الكوم الجديد.

وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود التى تنظمها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل، والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتنفيذ برامج تدريبية مستحدثة للشباب تتماشى مع المتغيرات العالمية، لتخريج كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وأفاد مدير المديرية، أن الاجتماع الأول يأتى فى إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ مشروع "مهنى 2030"، حيث استقبل رئيس جمعية محبى زويل أشرف مغيث بحضور ممثلى الجمعية، وهدى فرغلى مدير التدريب، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والإعلام، وذلك بهدف بناء جسر للتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون فى مجال التدريب وتطوير الأداء وذلك حرصا من المديرية على الاهتمام بأبناء المنوفية وتطوير إمكانياتهم وتدريبهم على الوجه الأمثل الذى يفتح لهم سوق العمل، ويزيل العقبات أمامهم لبناء مستقبل أفضل .

وأضاف مدير المديرية أن اللقاء الثانى تناول مناقشة التعاون بين مديرية العمل بالمنوفية والجهات الأخرى داخل المحافظة، وتجهيز مذكرة من الدكتور السيد عبد السلام مدير منطقة تأمين صحى المنوفية لعرضها على رئيس هيئة التأمين الصحي بالقاهرة لأخذ كل الموافقات اللازمة لتجهيز المقر، تحت رعاية اللواء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وأفاد بأن العيادة ستشمل طبيب ممارس عام وطبيب أخصائي ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف الأدوية وقاعة انتظار للمرضى، وأكد مدير المديرية على أن هذه الخطوة من واجب الحرص الدائم على تقديم الأفضل لأبناء المحافظة والمقيمين فيها.