إعدام نصف طن أغذية فاسدة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والصحة والطب البيطري، على الأسواق والمخابز البلدية.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر، وذلك التعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي - مطاي – سمالوط )، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ، والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر تمويني، منها 35 محضراً تموينيا بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، و 138 محضراً تموينياً علي المخابز البلدية والأسواق بمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، و 27 محضرا تموينيا بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

وجاءت المخالفات ما بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بون - عدم وجود لوحة تشغيل - نقص وزن - عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم – عدم نظافة – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – سلع بدون فواتير - ذبح خارج المجازر)، ومصادرة لحوم بلدية غير صالحة ، و إعدام نصف طن أغذية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.