الزمالك يواجه سيراميكا بحثًا عن تصحيح المسار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في لقاء يحمل معطيات كثيرة في مسابقة الدوري، ضمن منافسات الجولة ال28.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانًا للإعلان عن العودة للمشاركة في مباريات الدوري، بعد تنفيذ جزء من مطالبه التي تقدم بها لـ رابطة الأندية واتحاد الكرة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

من المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

ويتواجد الزمالك في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز بـ 10 لقاءات وتعادل بـ4 مواجهات وتلقى 7 هزائم.

على الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري، ولديه 37 نقطة جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 7 وخسر في 9 مواجهات.

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز في حراسة المرمى

حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر في خط الدفاع

نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف في خط الوسط

يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" في خط الهجوم