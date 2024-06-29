رئيس مدينة ابوقرقاص يتابع سير عمل المركز التكنولوجي  لتلقى طلبات التصالح

تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، جنوب محافظة المنيا ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لإستقبال طلبات التصالح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح، على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد .

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين ، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي بمركز ابوقرقاص ،ـ لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح، فضلا عن أماكن لإنتظار المواطنين.

وتأتي الجولة الميدانية لرئيس مركز أبوقرقاص، في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة ، كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، على تطبيق القانون بحزم، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والإعلان في مختلف الأماكن والمنصات عن المستندات المطلوبة ، للتقدم بطلب التصالح وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه ، وتطبيق الشفافية بين المواطنين في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.

وأكد رئيس المركز، على انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، واكد رئيس المركز ايضا أن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة ، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات ، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي ، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.