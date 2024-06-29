مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة .



واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولى إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة