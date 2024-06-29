بكاء واغماء طلاب الثانوية لصعوبة امتحان الفيزياء بالمنيا

شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، بكاء وعويل للطلبة والطالبات، بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء، فيما أبدى عدد من طلاب القسم الأدبى رضاهم عن مستوى امتحان التاريخ ، الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، وتسبب صعوبة امتحان الفيزياء ، في حدوث بعض حالات الإغماء داخل اللجان‏ ,‏ ودخل البعض في نوبات بكاء وصراخ‏.

وبإستطلاع رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الفيزياء والتاريخ ، والنقاط الصعبة التي قابلتهم، حيث سادت حالة من الحزن والبكاء الشديدين، بين طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوية شعبة العلمي، بعد امتحان الفيزياء، والذى وصفه الطلاب بالصعب جدا، وفى مستوى الطالب الممتاز، وقالت رنا أسامة خليل طالبة بالصف الثالث الثانوية شعبة العلمي بلجان امتحانات مغاغة، إن امتحان مادة الفيزياء كان صعبا جدا، والمعادلات أتت بشكل غير مباشر، مضيفة خليل : "لم نتوقع الإمتحان بهذه الصعوبة أبدا، مستقبلى ضاع منهم لله" بحسب تعبيرها .

واوضح كارم منير، طالب بلجانات امتحانات مدرسة العدوة الثانوية، أن امتحان مادة الفيزوياء جاء صعبا للغايية ، وكان يحتاج وقت اكبر من الوقت المخصص للإجابة على اسئلة الإمتحان ، هذا وقد شهدت العديد من لجان امتحانات الثانوية العامة ، حالات بكاء وصلت إلى حد الإنهيار ، نظرا لصعوبة بعض الأسئلة ، وعدم كفاية الوقت للإجابة على جميع الأسئلة.

وفي سياق آخر عبرت الطالبة نهى عيد، طالبة بلجنة امتحانات ديرمواس الثانوية ، ان امتحان مادة التاريخ ، جاء في متناول الطالب المتوسط والأسئلة كانت شبه مباشرة يسهل الإجابة عليها، وكانت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية بالمنيا.

وأعلنت نقل إحدى الطالبات بادارة بني مزار التعليمية، إلى المستشفى لإصابتها بحالة انهيار عصبي ، أثناء ادائها امتحان الفيزياء، حيث تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بلاغا بإصابة الطالبة " ي - م - س " 18 عامًا ، المقيمة ببني مزار، بحالة تشنجات عصبية أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء ضمن امتحانات شهادة الثانوية العامة ببني مزار ، وتم نقل الطالبة على الفور بسيارة إسعاف مجهزة إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن 37,432 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت بمحافظة المنيا، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية والرياضية امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، موزعين علي 100 لجنة ، بعدد ٩ مراكز بالمحافظة .