رئيس البحوث الزراعية يتابع تنفيذ مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية بـ 9 محافظات

عقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى9 محافظات. الغربية، وكفرالشيخ، والبحيرة ، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، وذلك بحضور 45 مركز إرشادى.



ومن جانبه أكد عبد العظيم خلال الإجتماع علي ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح المبادرة وتقديم خدمة إرشادية متكاملة للمزارعين فى كافة الأنشطة الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى مع ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى وعلى مستوى المحافظات لتسهيل حصول المزارعين علي الخدمات الزراعية والتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا، ولفت إلى أن وكلاء الوزارة ومديرى محطات البحوث بكل محافظة مسؤولون عن متابعة تنفيذ هذه المبادرة واتخاذ مايلزم لتذليل أى عقبات تواجه تنفيذها وتوفير امكانيات العمل للخبراء الإرشاديين والفنيين لآداء المهام المكلفين بها في إطار هذه المبادرة، وقد استمع رئيس مركز البحوث الزراعية لآراء واستفسارات الحضور حول أى مشكلات أو عقبات قد تواجه عملية التنفيذ، وسبل التغلب عليها. وتم الإتفاق علي عقد إجتماع شهريا للمحافظات التسعة للتقييم وبحث أى مشكلات تواجه التنفيذ.

وفي وقت سابق قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتدشين المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية،

وتهدف المبادرة إلى تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز والتجهيزات المتاحة بها وتذويدها بالخبراء الارشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية في مختلف المجالات الزراعية لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادى من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف علي المشكلات التى تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها، وتذويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والإستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة بما ينعكس على تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية للنهوض بالريف المصرى(حياة كريمة )، كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادى بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الزراعية التي تقدمها لصغار المزارعين