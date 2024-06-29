صعوبة الفيزياء تسرق فرحة الطلاب بسهولة "الفرنساوي" في الأقصر

بعبع الثانوية العامة

شهد محيط عدد من لجان الثانوية العامة بالأقصر، استياء وحزن لدى طلاب الشعبة العلمية نتيجة صعوبة مادة الفيزياء وهي ثالث المواد المضافة للمجموع منذ بدء الامتحانات.

وأعرب الطلاب عن حزنهم قائلين: " الامتحان محتاج آينشتاين يحله"، في رفض منهم لصعوبة الأسئلة مؤكدين أن عدد من الأسئلة ليست فقط خارج المنهج، بينما تتطلب وقتًا أطول للإجابة على الأسئلة المعقدة.

وأشار الطلاب إلى أن جزء كبير من الأسئلة كان يحتاج متسع من الوقت للتفكير في الإجابة عليها؛ مؤكدين: صعوبة الفيزياء سرقت فرحتنا بسهولة الفرنساوي.

فيما سادت حالة ارتياح بين طلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان مادة التاريخ، وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، رغم احتوائه على بعض النقاط ليست بالسهلة.

ويشار إلى أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الأقصر يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.