حملات تموينية مكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 13 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى اعترف عاطل بممارسته نشاط إجرامي بالاتجار في المخدرات بمنطقة السلام وتوزيعها على عملائه من متعاطي المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة,

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بضط عاطل عقب ورود معلومات مفادجه حيازته المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تاجر مخدرات بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته 1,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" ،وة سلاح أبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة