هاني سعيد: "مندهش من تصريحات الظروف القهرية"

أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اندهاشه من التصريحات التي أدلى بها عددًا من المسؤولين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إلغاء مواجهة سموحة في الدوري.



وكانت مواجهة بيراميدز وسموحة قد ألغيت بسبب نشوب حريق في الملعب نتيجة ماس كهربائي.

تصريحات هاني سعيد

تحدث هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "مندهش من التصريحات اللي بتقول أن المباراة تم إلغاؤها نظرًا لظروف قهريه وعدم احتساب النتيجة لصالح بيراميدز وفقا للائحة".

وتابع :"فين الظروف القهرية اللى كانت في المباراة تم السيطرة على الحريق والحكم كان يريد استكمال المباراة ومقدرشي بسبب الاضاءه كانت ضعيفه".

وأضاف سعيد تصريحاته: "منتظرين صدر قرار رسمي من رابطة الأندية من أجل اتخاذ رد فعل بناءًا عليه"

وأختتم: "في حال صدور قرار بإعادة المباراة سوف ننتظر قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن".