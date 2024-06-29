السبت 29 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة البرازيل وباراجواي بكوبا أمريكا

البرازيل
البرازيل

جذبت بطولة كوبا أمريكا 2024، الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات القوية التي تقدمها العديد من المنتخبات بها.

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ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره باراجواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.
ويبحث منتخب السيلساو عن تحقيق الفوز على نظيره باراجواي، خاصة وأن المواجهة الماضية أمام كوستاريكا بدون أهداف.

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا بكوبا أمريكا

تنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام نظيره باراجواي في تمام الرابعة من صباح اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "اليجانت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وباراجواي

لم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نقل منافسات كوبا أمريكا 2024، بما كانت بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لها طوال السنوات الماضية.

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