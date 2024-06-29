مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بعودة الاهتمام باللغة العربية بعد طمسها عدة أعوام

أعرب الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية عن سعادته بعودة الاهتمام باللغة العربية مرة أخرى، بعد أن عانت مؤخرًا من محاولات لطمسها واهتمام بعض الشباب بالمصطلحات الأجنبية والتحدث بها على حساب لغتنا العربية، مثنيا على العرض المميز الذي شاهده.خلال فعاليات اللية الثالثة عشرة من ليالى اللغة العربية بجامعة الاسكندرية التى اقامت منتدى الاندلس ربيع مؤجل بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وشهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، العرض الفني الذي نظمه منتدى جامعة الإسكندرية بهذة المناسبة.

وأثني قنصوه على العرض المميز، مؤكدًا أنه إبداع وإتقان في كل تفاصيل العمل، ودعا الشباب الواعد إلى الحفاظ والعودة للأصالة والفن المبدع لأن هذه القيم تمثل القوة الناعمة لبناء الوطن، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لأي عمل يبرز قيم الفن الراقى .

وقدم الدكتور على عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر للجامعة على دعمها الكبير للأنشطة الطلابية، كما وجه الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا العرض وإخراجه من رعاية الشباب وفريق كورال الجامعة والعارضين ومصممي الاستعراضات وغيرهم.

حضر العرض عدد من قناصل الدول العربية ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، ورزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء نادي روتارى الإسكندرية، ورؤساء النقابات الفنية، وعدد من رموز الإبداع والفن بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

تناول العرض سردا تاريخيًا لحقبة مهمة من تاريخ الأندلس، في إطار درامي يحكى عن الصراع بين الخير والشر، باللغة العربية الفصحي، وأشرف على إعداد الحفل وتقديمه الدكتورة نجوى صابر رئيس منتدى الجامعة للشعر والفنون، وقادت كورال الجامعة المايسترو الدكتورة شريهان الحديني، والدراماتورج الدكتور محمد مخيمر، وتصميم الأزياء أميرة عبدالشافى، ومصمم الاستعراضات والحركة الفنان نصر الدين محمد، ساعد في الإخراج الدكتور أنس نحلة، والإخراج احمد سمير.