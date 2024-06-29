أوقاف الفيوم في زيارة لوادي الريان أحد المعالم السياحية

قامت قافلة من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم، بزيارة ميدانية لمحمية وادي الريان، أحد المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم حول أهمية المناطق السياحية في دعم الاقتصاد المصري.

وخلال الزيارة أشار المرشد السياحي المرافق للقافلة، أن محمية وادي الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة، من كثبان رملية، وعيون طبيعية، ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة، وتضم بحيرات وادى الريان الشلالات ووادى الحيتان ومنطقة الغرود الرملية،ويقع وادي الريان فى الصحراء الغربية جنوب غرب الفيوم بحوالى 77 كيلو مترا من مدينة الفيوم و150 كيلو مترا عن القاهرة، ويوجد به مناطق طبيعية متعددة مثل منطقة العيون والشلال ومناطق مراقبة الطيور.

وأضاف المرشد السياحى، أن محمية وادي الريان أكثر منطقة يتم زيارتها طوال فصول العام، وتعد مقصدا سياحيا هاما يتهافت عليه الزائرين فى الفيوم وكافة المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى الزائرين من جميع دول العالم، حيث تم إعلانها كمحمية طبيعية سنة 1989م وتبلغ مساحتها نحو 1759 كيلو مترًا مربعًا، وتضم المحمية مجموعة كبيرة من البحيرات الصناعية، فيوجد بها بحيرة عليا وأخرى سفلية وما بينهما منطقة الشلالات.

شلالات وادي الريان قبلة الزائرين العرب والأجانب ..

ودائما ما يكون لمنطقة وادي الريان النصيب الأكبر من الجذب السياحي وكثافة الزائرين من أبناء المحافظة والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعه والبحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات العديدة، ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى ومنطقة جبل الريان وهى المنطقة المحيطة بالعيون ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى، ويتميز وادى الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة، بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية كما تعتبر منطقة الشلالات من مناطق الرياضات ومن أشهرها رياضة التزحلق على الرمال ورحلات السفاري، وهو ما يجعله قبلة للزائرين خلال فترة الأعياد، وخاصة للوافدين من المحافظات المجاورة، كونه يمثل مقصدا لسياحة اليوم الواحد.