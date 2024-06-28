الاتحاد الأوروبي يهاجم آبل لتأخير الذكاء الاصطناعي

من الآمن أن نقول إن شركة آبل والمفوضية الأوروبية ليسا صديقين حميمين تمامًا. كان الجانبان على خلاف حول امتثال شركة آبل – أو عدم امتثالها المزعوم – لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، وهو قانون مصمم لكبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

قالت شركة Apple الأسبوع الماضي إنها ستؤخر طرح ميزات معينة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدوات Apple Intelligence AI، بسبب مخاوف "من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تخاطر بخصوصية المستخدم و أمن البيانات." وكما تبين، فإن الاتحاد الأوروبي ليس سعيداً تماماً بهذا القرار.

وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في منتدى، إن الدعوة إلى التراجع عن طرح Apple Intelligence في الاتحاد الأوروبي هي "إعلان مذهل ومفتوح أنهم يعرفون بنسبة 100 بالمائة أن هذه طريقة أخرى لتعطيل المنافسة حيث لديهم معقل بالفعل". وأضاف حدث أوروبا، وفقًا لـ Euractiv، أن "النسخة القصيرة من DMA" تعني أن الشركات يجب أن تكون مفتوحة للمنافسة لمواصلة العمل في المنطقة.

لا أقصد القفز للدفاع عن شركة Apple هنا، ولكن من المؤكد أن هذه التعليقات ستثير دهشة أو اثنتين، خاصة بعد أن قالت Vestager أيضًا إنها "شعرت شخصيًا بالارتياح الشديد لأنني لن أحصل على خدمة محدثة بالذكاء الاصطناعي على جهاز iPhone الخاص بي". تنوي شركة Apple جلب Apple Intelligence إلى أوروبا على نطاق أوسع، لكنها تتبع نهجًا حذرًا مع التكنولوجيا في تلك المنطقة بسبب "الشكوك التنظيمية" والتأكد من أنها لن تضطر إلى التنازل عن سلامة المستخدم.

في الوقت الحالي، تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات متعددة مع الشركة بشأن الانتهاكات المحتملة لـ DMA. واتهمت شركة Apple هذا الأسبوع بانتهاك أحكام القانون المناهضة للتوجيه من خلال منع مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بحرية حول خيارات الدفع البديلة خارج النظام البيئي للشركة. وإذا ثبتت إدانتها، فقد تتعرض شركة أبل لغرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية. واستنادًا إلى مبيعاتها في عام 2023، فقد تصل عقوبة ذلك إلى 38 مليار دولار. ويمكن أن تتضاعف نسبة الغرامة في حالة تكرار المخالفات.

في وقت سابق من هذا العام، قبل دخول DMA حيز التنفيذ، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) على شركة Apple بسبب انتهاكها لقواعد مكافحة التوجيه السابقة. وفقًا للمفوضية، منعت شركة Apple تطبيقات بث الموسيقى المنافسة من إخبار المستخدمين أنه يمكنهم دفع مبلغ أقل مقابل الاشتراكات إذا قاموا بالتسجيل خارج تطبيقات iOS. لقد طعنت شركة أبل في الغرامة.